السيطرة على حريق شقة سكنية فى وسط القاهرة دون إصابات

سيارة إطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضى فى شارع شريف بوسط المدينة، وتم منع امتداد النيران للعقارات المجاورة أو باقى أجزاء العقار، ولم ينتج عنه وقوع أى مصابين.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بنشوب الحريق فى شقة سكنية فى وسط المدينة، وعلى الفور أمر اللواء علاء عبد الظاهر مدير الحماية المدنية بالقاهرة بانتقال 5 سيارات إطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد النيران.
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