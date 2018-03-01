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السعودية تبدأ إصدار تراخيص لدور السينما

الخميس، 01 مارس 2018 07:47 م
السعودية تبدأ إصدار تراخيص لدور السينما العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز





الرياض (أ ف ب)
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بدأت المملكة العربية السعودية الخميس، إصدار تراخيص لدور العرض السينمائى تمهيدا لاعادة فتحها، وقالت وزارة الثقافة والاعلام إنها "استكملت جميع الشروط، لاقرار بنود لائحة الترخيص لدور العرض السينمائى بالمملكة".

وأضافت الوزارة فى بيان أن "التراخيص تبدأ فورا"، وتأتى تلك الخطوة فيما تطلق شركة "فوكس سينما" ومقرها دبى، أول عرض علنى فى السعودية، ويستمر العرض حتى السبت ويهدف إلى التوعية على مرض الزهايمر.

وتسعى شركات السينما الكبيرة لدخول السوق السعودية التى تضم أكثر من 30 مليون شخص، غالبيتهم دون سن 25 عاما.

وفى ديسمبر وقعت الشركة الأمريكية "إيه إم سى انترتينمنت"، أكبر مشغل لدور السينما فى العالم، مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودى لبناء وتشغيل دور سينما فى المملكة.

وستواجه إي.إم سى منافسة شرسة من شركات كبيرة مثل فوكس.

 


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