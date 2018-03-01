السجن 3 سنوات لـ 4 متهمين لانضمامهم للجماعة المحظورة بالإسكندرية

السجن 3 سنوات لـ 4 متهمين لانضمامهم للجماعة المحظورة بالإسكندريةالخميس، 01 مارس 2018 06:30 م
محكمة-ارشيفية
الأسكندرية - أسماء على بدر
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة18 بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 3 سنوات لانضمامهم للجماعة المحظورة.
كانت النيابة العامة أحالت كل من من "طاهر .ن.ع" و "أحمد .ف.ك.ا" و"محمد .م.م"، و"أحمد .ع . ا" في القضية رقم 2015/3991 جنايات باب شرقي والمقيدة برقم 2015/136 كلى شرق (الانضمام للجماعة المنظورة ) لمحكمة الجنايات التى عاقبت المتهمين الأول والثانى حضوريا وغيابيا للمتهمين للثالث والرابع بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهم.
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