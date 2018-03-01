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الزراعة: لجان مرورية على مجازر اللحوم للتأكيد على تطبيق الأختام الجديدة

الخميس، 01 مارس 2018 06:00 ص
الزراعة: لجان مرورية على مجازر اللحوم للتأكيد على تطبيق الأختام الجديدة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة





كتب عز النوبى
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تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تكثيف حملاتها المرورية  على جميع مجازر اللحوم بمحافظات الجمهورية، للتأكيد على تطبيق العمل بتشغيل الأختام الجديدة بـ"البصمة" سواء حكومية وخاصة حفاظا على الصحة العامة.

كانت وزارة الزراعة، أعلنت العمل رسميا فى استخدام الأختام الجديدة (البصمة الجديدة) بجميع مجازر الحيوانات الحكومية والخاصة بمحافظات الجمهورية شهر يناير  الماضى، بناء على تفعيل القرار الذى حمل رقم 1088 لسنة 2017، بمواصفات فنية تجعلها غير قابلة للتزوير والسرقة، وتضمن عدم تزوير الأختام والحد من عمليات التلاعب والسرقة، وضمان وصول المنتج من اللحوم بشكل آمن إلى المستهلك، وذلك ضمن منظومة تطوير المجازر المصرية للحد من حالات غش اللحوم.

 


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