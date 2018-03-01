الرئيس الفلبينى: لن أتعاون مع محققى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان







مانيلا (أ ف ب)

أعلن الرئيس الفلبينى الخميس، إنه لن يتعاون مع محققى الأمم المتحدة المكلفين النظر فى عمليات القتل خارج القانون خلال حكمه، طالبا من عناصر الشرطة والجنود عدم التعاون مع أى تحقيق.

ويأتى موقف رودريجو دوتيرتى الغاضب بعد إعلان حكومته إنها مستعدة للموافقة على زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة للتحقيق فى موجة من عمليات القتل فى حرب دوتيرتى على المخدرات.

وقال دوتيرتى أمام حشد من عناصر الشرطة والجيش "أوامر لكم عندما يصل مقرر حقوق الإنسان هى عدم الاجابة. من هم؟ من أنتم لتتدخلوا بالطريقة التى أدير فيها شئون بلادى".

وأضاف "إذا سألوكم عن مخالفات، لا تجيبوا. وإذا سألوكم لماذا، قولوا لهم: لدينا قائدا عاما" للقوات المسلحة يجب أن تتحدثوا إليه.