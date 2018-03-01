video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 مارس 2018 01:09 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الذهب يتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 644 جنيها للجرام

الخميس، 01 مارس 2018 11:29 ص
الذهب يتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 644 جنيها للجرام أسعار الذهب - أرشيفية





كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بقيمة 4 جنيهات أخرى، ليصبح أجمالى تراجعات الذهب على مدار يومين 9 جنيهات، مع تراجع حاد فى سعر الأوقية العالمية والتى سجلت اليوم 1311 دولار بعد أن كانت 1330 دولار الأسبوع الماضى.

وسجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر تداولا وانتشارات فى سوق الصاغة المصرى فى كافة محافظات الجمهورية ويتحدد بناءا عليه أسعار الأعيرة الأخرى 644 جنيه للجرام

وأصبحت أسعار الذهب كالتالى:

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 644 جنيها

سعر الذهب عيار 18 اليوم سجل 551 جنيها

جرام الذهب عيار 24 سجل 736 جنيها

سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5152 جنيه.

الأوقية : 1311 دولار.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 28-2-2018 فى مصر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 – 2 – 2018 و عيار 21 يسجل 653 جنيها للجرام

أسعار الذهب

الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

اخبار الاقتصاد

اسعار الذهب فى مصر

اسعار الذهب اليوم فى مصر



لا تفوتك
مهاب مميش: عبور 296 سفينة قناة السويس بحمولة 19.4 طن خلال 6 أيام

مهاب مميش: عبور 296 سفينة قناة السويس بحمولة 19.4 طن خلال 6 أيام

وزارة النقل: مشروعات بقيمة 55 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد

وزارة النقل: مشروعات بقيمة 55 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد

الهيئات الإعلامية تشيد بقرار النائب العام بضبط وسائل الإعلام المتورطة ببث أخبار كاذبة وشائعات.. وتؤكد: ليس ضد حرية الرأى.. نقيب الصحفيين: احترازى ولن يهدف لعرقلة الإعلاميين.. و"الوطنية للصحافة": إجراء وقائى

الهيئات الإعلامية تشيد بقرار النائب العام بضبط وسائل الإعلام المتورطة ببث أخبار كاذبة وشائعات.. وتؤكد: ليس ضد حرية الرأى.. نقيب الصحفيين: احترازى ولن يهدف لعرقلة الإعلاميين.. و"الوطنية للصحافة": إجراء وقائى

الداخلية تحاصر "الشائعات" والتحريض على الإرهاب عبر السوشيال ميديا.. إغلاق 3343 صفحة إخوانية وإرهابية على "الفيس بوك" تحرض على العنف والشغب.. وخبراء أمن: الإخوان وراء نشر شائعات تضر بالأمن العام

الداخلية تحاصر "الشائعات" والتحريض على الإرهاب عبر السوشيال ميديا.. إغلاق 3343 صفحة إخوانية وإرهابية على "الفيس بوك" تحرض على العنف والشغب.. وخبراء أمن: الإخوان وراء نشر شائعات تضر بالأمن العام

رجيم الوجبة الواحدة.. 4 خطوات سهلة هتساعدك تخسى بسرعة

رجيم الوجبة الواحدة.. 4 خطوات سهلة هتساعدك تخسى بسرعة

السعودية "ترانزيت" محمد إبراهيم للعودة للأهلى وجلسة لوضع الرتوش

السعودية "ترانزيت" محمد إبراهيم للعودة للأهلى وجلسة لوضع الرتوش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة