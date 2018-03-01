الذهب يتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 644 جنيها للجرام







كتب – إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بقيمة 4 جنيهات أخرى، ليصبح أجمالى تراجعات الذهب على مدار يومين 9 جنيهات، مع تراجع حاد فى سعر الأوقية العالمية والتى سجلت اليوم 1311 دولار بعد أن كانت 1330 دولار الأسبوع الماضى.

وسجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر تداولا وانتشارات فى سوق الصاغة المصرى فى كافة محافظات الجمهورية ويتحدد بناءا عليه أسعار الأعيرة الأخرى 644 جنيه للجرام

وأصبحت أسعار الذهب كالتالى:

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 644 جنيها

سعر الذهب عيار 18 اليوم سجل 551 جنيها

جرام الذهب عيار 24 سجل 736 جنيها

سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5152 جنيه.

الأوقية : 1311 دولار.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.