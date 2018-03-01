الدفاع الروسية: المتطرفون يمنعون المدنيين من الخروج بالغوطة الشرقية بسوريا







رويترز

أكدت وكالة إنترفاكس، عن وزارة الدفاع الروسية أن المتطرفين فى سوريا يخرقون الهدنة بخمس محافظات وفى الغوطة الشرقية.

وأوضحت الوزارة أن المتطرفين يمنعون المدنيين من الخروج من المناطق الخطيرة فى الغوطة.