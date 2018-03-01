الدفاع الروسية: المتطرفون يمنعون المدنيين من الخروج بالغوطة الشرقية بسوريا

الدفاع الروسية: المتطرفون يمنعون المدنيين من الخروج بالغوطة الشرقية بسورياالخميس، 01 مارس 2018 08:41 م
قصف سوريا
رويترز
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أكدت وكالة إنترفاكس، عن وزارة الدفاع الروسية أن المتطرفين فى سوريا يخرقون الهدنة بخمس محافظات وفى الغوطة الشرقية.
وأوضحت الوزارة أن المتطرفين يمنعون المدنيين من الخروج من المناطق الخطيرة فى الغوطة.
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