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الدفاع الروسية: المتطرفون يمنعون المدنيين من الخروج بالغوطة الشرقية بسوريا

الخميس، 01 مارس 2018 08:41 م
الدفاع الروسية: المتطرفون يمنعون المدنيين من الخروج بالغوطة الشرقية بسوريا قصف سوريا





رويترز
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أكدت وكالة إنترفاكس، عن وزارة الدفاع الروسية أن المتطرفين فى سوريا يخرقون الهدنة بخمس محافظات وفى الغوطة الشرقية. 

وأوضحت الوزارة أن المتطرفين يمنعون المدنيين من الخروج من المناطق الخطيرة فى الغوطة. 


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