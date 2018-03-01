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الداخلية البلجيكية: عودة المتطرفين "لا تصب فى صالح البلاد"

الخميس، 01 مارس 2018 10:14 م
الداخلية البلجيكية: عودة المتطرفين "لا تصب فى صالح البلاد" الشرطة البلجيكية





بروكسل (أ ف ب)
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أعلن وزير الداخلية البلجيكى يان جامبون إحصاء 14 بلجيكيا بين المتطرفين المعتقلين فى العراق وسوريا منذ الهزيمة العسكرية لتنظيم داعش الإرهابى، معتبرا أن عودتهم "لا تصب فى صالح البلاد".

وهى المرة الأولى يحدد الوزير بدقة عدد المتطرفين البلجيكيين فى المناطق التى تمت استعادتها من التنظيم المتطرف منذ 2017.

وكان يتحدث مساء الأربعاء أمام لجنة برلمانية ونشرت تصريحاته الخميس.

وأوضح أن "هناك بلجيكيين اثنين معتقلان حاليا فى العراق" مقابل "12 بلجيكيا موجودين حاليا فى سوريا إما رهن الاعتقال وإما فى مخيم للاجئين"، لافتا إلى أنه يستند فى هذه المعلومات الى احصاءات الهيئة البلجيكية المكلفة تقييم الخطر الإرهابى.

 


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