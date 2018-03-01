الحماية المدنية بالقاهرة تحاول السيطرة على شقة سكنية فى وسط البلد







كتب عبد الرحمن سيد

اندلع، منذ قليل، حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضى فى شارع شريف بوسط القاهرة، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء لإخماد النيران.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بنشوب الحريق فى شقة سكنية فى وسط المدينة، وعلى الفور أمر اللواء علاء عبد الظاهر مدير الحماية المدنية بالقاهرة بانتقال 5 سيارات إطفاء، وتحاول الحماية المدنية إخماد النيران قبل امتدادها لباقى أجزاء العقار.