الحماية المدنية بالجيزة تزور المدارس للتوعية ضد أخطار الحرائق







كتب ــ عبد الرحمن سيد

زار رجال الحماية المدنية بالجيزة عدد من المدراس بنطاق المحافظة للتوعية ضد أخطار الحرائق بمناسبة اليوم العالمى للحماية المدنية، وعقدوا ندوات للطلاب ضد أخطار النيران ووسائل مقوماتها والإجراءات السليمة الواجب اتباعها للتصدى لحرائق الشقق والمنازل.

كما تم استقبال عدد كبير من الأطفال الأيتام بداخل مقر الإنقاذ النهرى فى احتفالية كبيرة، وتم تقديم الهدايا والورود لهم وتوزيع كتيبات للوقاية من أخطار الحرائق وكيفية التعامل مع البلاغات، وتم نصيحتهم بالاتصال برقم 180 الخاصة بالإدارة ليتم الانتقال إلى تلك البلاغات بشكل سريع.

وقام الضباط باصطحابهم بجولة نيلية لتعريفهم بمدى أخطار الغرق وكيفية تعاملهم مع الأشخاص التى يستنجدون بها والإبلاغ عنهم بالرقم المخصص بالإدارة، وعن طبيعة عمل الإنقاذ وتعريفهم بوجود أقسام أخرى مثل الإطفاء والإنقاذ البرى والمفرقعات والوقاية ووظائفهم.