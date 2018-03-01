الحكومة القبرصية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس اناستاسيادس







نيقوسيا(أ ش أ)

أدى مجلس الوزراء القبرصى الجديد اليمين الدستورية اليوم الخميس، خلال مراسم أقيمت فى قصر الرئاسة أمام رئيس جمهورية قبرص نيكوس اناستاسيادس.

وقال اناستاسياديس - فى كلمته أثناء المراسم - أنه اختار أعضاء جدد فى حكومته على أساس احترافهم وخلفيتهم العلمية ومصداقيتهم وأخلاقهم وإرادتهم فى العمل لصالح قبرص وشعبها.

وشدد اناستاسياديس - وفقا لوكالة الأنباء القبرصية - على أنه يتوقع التعاون والتشاور مع جميع القوى السياسية، بأكبر قدر ممكن بغض النظر عن المواقف السياسية أو الأيديولوجية، وهو نفس التعاون الذى يتوقعه مع التكتلات الاجتماعية والنقابات التجارية من أجل الوفاء بتطلعات شعب قبرص.

وأكد وزير الخارجية نيكوس خريستودوليديس - للرئيس القبرصى - أن مجلس الوزراء الجديد يدرك تماماً المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وتعهد بأنهم سيبذلون كل ما فى وسعهم لإنجاز العمل العظيم الذى بدأ منذ خمس سنوات مضت.

كان نيكوس اناستاسياديس قد أدى - أمس - اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية باعتباره الرئيس السابع لجمهورية قبرص، واستعرض البرنامج الحكومى لفترته الرئاسية الجديدة التى تستمر خمس سنوات.

وأعيد انتخاب أناستاسياديس لفترة رئاسية ثانية، خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التى أجريت فى 4 فبراير الماضى، بدعم من حزب التجمع الديمقراطى الحاكم (ديسى)، حيث حصل على 55.99% من الأصوات.