"الحرف اليدوية" توقع بروتوكول مع "اعمل بيزنس" لمنح دورات تدريبية للحرفيين







كتبت: دانه الحديدى

وقعت غرفة صناعة الحرف اليدوية، اليوم الخميس، بمقر اتحاد الصناعات، بروتوكول تعاون مع شركة "اعمل بيزنس"، والمتخصصة فى منح دورات تدريبية إلكترونية للعاملين بقطاعات الأعمال المختلفة، لمنح دورات متخصصة للعاملين بقطاعات الحرف اليدوية المختلفة.

وينص بروتوكول التعاون على منح العاملين بقطاعات الحرف اليدوية، دورات تدريبية متخصصة فى مجالات إدارة الأعمال والتسويق، بجانب دورات متخصصة فى الصناعات اليدوية، لمدة 3 أشهر مجانا، على أن يتم منح الدارسين شهادات معتمدة بعد انتهاءهم من الدورات واجتيازهم الامتحانات الخاصة بتلك الدورات، على أن يبدأ البرنامج بـ50 عاملا.