الجيش العراقى يدمر مقرين لداعش قرب محافظة ديالى







بغداد (أ ش أ)

أعلن قائد عمليات ديالى العراقية الفريق الركن مزهر العزاوى، اليوم الخميس، تدمير مقرين وثلاث مركبات تابعة لتنظيم داعش الإرهابى قرب بحيرة حمرين شمال شرق ب‍عقوبة.

وقال العزاوى - فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن الطيران الحربى قصف أهدافا لتنظيم داعش قرب بحيرة حمرين (65 كم شمال شرق بعقوبة)، ما أسفر عن تدمير مقرين وثلاث مركبات".

وأضاف العزاوي، أن "تنظيم داعش تلقى مؤخرا سلسلة ضربات موجعة لمقراته وأوكاره فى مناطق عدة من ديالي".

وكانت العديد من مقرات تنظيم "داعش" فى مناطق متفرقة من ديالى تعرضت لقصف خلال الأشهر الماضية، ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية فى صفوف التنظيم.