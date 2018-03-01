"التعليم": انطلاق مسابقة التربية الفنية للتغطية الصحية الشاملة للجميع







كتب محمود طه حسين

قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم انطلاق مسابقة التربية الفنية (التغطية الصحية الشاملة للجميع وفى كل مكان)، حيث إن هذه المسابقة تم الموافقة عليها من الوزارة بشأن تفعيل المسابقة الفنية ليوم الصحة العالمى 2018 تحت شعار (الصحة للجميع).

وأكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم، بحسب بيان صحفى، أن هذه المسابقة تعنى التغطية الصحية الشاملة أن يتلقى الجميع خدمات الرعاية الصحية التى يحتاجون إليها من دون معاناة ودون ضغوط مالية، وتمكن كل فرد من الوصول للخدمات التى تتصدى لأهم أسباب المرض والوفاة، وأن تتسم هذه الخدمات بمستوى كاف من الجودة لتحسين الصحة وليستفيد الفقراء دون إحساسهم بالعجز وأيضا الأغنياء من هذه الخدمات، فالصحة حق أصيل من حقوق الإنسان.

من جهتها، أوضحت الدكتورة رباب عبد المحسن، أن المتسابق يعبر بالرسم فى تكوين جيد فنى مترابط عن هذا الموضوع مستعينًا بخياله ومهارته الإبداعية، وباستخدام الألوان المناسبة، وأضافت عبد المحسن أنه يحق للطلاب الاشتراك فى هذه المسابقة من جميع المراحل التعليمية بالمدارس سواء (الحكومية، والتجريبية، والقوميات)، وتقدم الأعمال المشاركة وفق الفئات العمرية التالية من سن (8-9) ، ومن (10 – 11)، ومن (12-13) ، من (14- 15 ) ، ( 16 – 17).

ويحق لمنظمة الصحة العالمية استخدام الأعمال الفنية المقدمة فى منتجاتها الإعلامية، كما تخصص للفائزين جوائز مالية رمزية تساوى قيمتها الآتى، (200 دولار ، 175 دولار ، 150 دولار ، 125 دولار ، 100 دولار أمريكيا )، وذلك لأفضل خمس لوحات، كما يحصلون على شهادات تقدير.