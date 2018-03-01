"البيئة فى مصر.. المشكلة والحل" مسابقة ثقافية بجامعة عين شمس







كتب محمود راغب

تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس يبدأ خلال الأسبوع الأول من مارس المقبل فتح باب التقدم للاشتراك فى مسابقة " البيئة في مصر..المشكلة والحل"، التى يطلقها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة برئاسة الدكتور نظمي عبد الحميد، وبالتعاون والتنسيق مع الدكتور حاتم ربيع أمين المجلس الأعلى للثقافة.



يتم التقدم للمسابقة من خلال إعداد بحث ورقى أو صور فوتوغرافية أو رسومات تعرض المشكلة البيئية و سبل حلها، لمقر مكتب أمين عام جامعة عين شمس بالحرم الجامعي الرئيسي بقصر الزعفران في موعد أقصاه 30 مارس المقبل.



ويحصل الفائزون فى المسابقة على جوائز مالية و شهادات تقدير فى احتفالية كبرى تقام فى الثانى والعشرون من إبريل المقبل احتفالاً بيوم الأرض، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها 800 جنيه والفائز بالمركز الثانى 600 جنيه والثالث 400 جنيه و من المركز الخامس حتى الحادى عشر يحصل الفائز على جائزة مالية قدرها 200 جنيه.