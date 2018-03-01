video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 مارس 2018 10:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"البيئة فى مصر.. المشكلة والحل" مسابقة ثقافية بجامعة عين شمس

الخميس، 01 مارس 2018 08:49 ص
"البيئة فى مصر.. المشكلة والحل" مسابقة ثقافية بجامعة عين شمس الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس





كتب محمود راغب
إضافة تعليق

تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس يبدأ خلال الأسبوع الأول من مارس المقبل فتح باب التقدم للاشتراك فى مسابقة " البيئة في مصر..المشكلة والحل"، التى يطلقها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة برئاسة الدكتور نظمي عبد الحميد، وبالتعاون والتنسيق مع الدكتور حاتم ربيع أمين المجلس الأعلى للثقافة.


يتم التقدم للمسابقة من خلال إعداد بحث ورقى أو صور فوتوغرافية أو رسومات تعرض المشكلة البيئية و سبل حلها، لمقر مكتب أمين عام جامعة عين شمس بالحرم الجامعي الرئيسي بقصر الزعفران في موعد أقصاه 30 مارس المقبل.


ويحصل الفائزون فى المسابقة على جوائز مالية و شهادات تقدير فى احتفالية كبرى تقام فى الثانى والعشرون من إبريل المقبل احتفالاً بيوم الأرض، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها 800 جنيه والفائز بالمركز الثانى 600 جنيه والثالث 400 جنيه و من المركز الخامس حتى الحادى عشر يحصل الفائز على جائزة مالية قدرها 200 جنيه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة عين شمس تمنح الدكتوراه الفخرية للمهندس العالمي هاني عازر

جامعة عين شمس تدشن قافلة طبية فى حى حدائق القبة

جامعة عين شمس

عين شمس

اخبار مصر



لا تفوتك
مهاب مميش: عبور 296 سفينة قناة السويس بحمولة 19.4 طن خلال 6 أيام

مهاب مميش: عبور 296 سفينة قناة السويس بحمولة 19.4 طن خلال 6 أيام

وزارة النقل: مشروعات بقيمة 55 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد

وزارة النقل: مشروعات بقيمة 55 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد

الهيئات الإعلامية تشيد بقرار النائب العام بضبط وسائل الإعلام المتورطة ببث أخبار كاذبة وشائعات.. وتؤكد: ليس ضد حرية الرأى.. نقيب الصحفيين: احترازى ولن يهدف لعرقلة الإعلاميين.. و"الوطنية للصحافة": إجراء وقائى

الهيئات الإعلامية تشيد بقرار النائب العام بضبط وسائل الإعلام المتورطة ببث أخبار كاذبة وشائعات.. وتؤكد: ليس ضد حرية الرأى.. نقيب الصحفيين: احترازى ولن يهدف لعرقلة الإعلاميين.. و"الوطنية للصحافة": إجراء وقائى

الداخلية تحاصر "الشائعات" والتحريض على الإرهاب عبر السوشيال ميديا.. إغلاق 3343 صفحة إخوانية وإرهابية على "الفيس بوك" تحرض على العنف والشغب.. وخبراء أمن: الإخوان وراء نشر شائعات تضر بالأمن العام

الداخلية تحاصر "الشائعات" والتحريض على الإرهاب عبر السوشيال ميديا.. إغلاق 3343 صفحة إخوانية وإرهابية على "الفيس بوك" تحرض على العنف والشغب.. وخبراء أمن: الإخوان وراء نشر شائعات تضر بالأمن العام

رجيم الوجبة الواحدة.. 4 خطوات سهلة هتساعدك تخسى بسرعة

رجيم الوجبة الواحدة.. 4 خطوات سهلة هتساعدك تخسى بسرعة

السعودية "ترانزيت" محمد إبراهيم للعودة للأهلى وجلسة لوضع الرتوش

السعودية "ترانزيت" محمد إبراهيم للعودة للأهلى وجلسة لوضع الرتوش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة