البنك المركزى: ارتفاع شبكة فروع البنوك المصرية إلى 4042 فرعًا

البنك المركزى: ارتفاع شبكة فروع البنوك المصرية إلى 4042 فرعًاالخميس، 01 مارس 2018 11:02 م
طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
كتب - أحمد يعقوب
إضافة تعليق
ارتفع عدد فروع البنوك – 38 بنكًا - العاملة فى السوق المحلية المصرية إلى 4042 فرعًا فى نهاية شهر سبتمبر 2017 مقارنة بنحو 3977 فرعًا بنهاية شهر مارس 2017، بزيادة قدرها 65 فرعًا خلال 6 أشهر، وفقًا لما أورده تقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى.
ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر، والذى تستهدف الحكومة الوصول به إلى 7% خلال سنوات.
إضافة تعليق
"التعليم" تستعد لوضع أسئلة الثانوية العامة.. 4 أعضاء لكل مادة بعد استبعاد عضو "القومى للامتحانات".. وتؤكد: توعية واضعى الامتحانات بكيفية الصياغة الفنية.. ومصادر: فحص أماكن استقبال كراسات الإجابة بالكنترولات
الأسانسيرات كبائن الموت السريع.. "اليوم السابع" تكشف أسرار صناعة المصاعد الكهربائية فى ورش بير السلم.. الأرواح مقابل "النقود".. الورش تنتشر فى الوراق وضواحى الجيزة والأسعار تبدأ من 10 آلاف جنيه.. وكله "بالبركة"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة