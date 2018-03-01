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البنك المركزى: ارتفاع شبكة فروع البنوك المصرية إلى 4042 فرعًا

الخميس، 01 مارس 2018 11:02 م
البنك المركزى: ارتفاع شبكة فروع البنوك المصرية إلى 4042 فرعًا طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى





كتب - أحمد يعقوب
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ارتفع عدد فروع البنوك – 38 بنكًا - العاملة فى السوق المحلية المصرية إلى 4042 فرعًا فى نهاية شهر سبتمبر 2017 مقارنة بنحو 3977 فرعًا بنهاية شهر مارس 2017، بزيادة قدرها 65 فرعًا خلال 6 أشهر، وفقًا لما أورده تقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى.
 
ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر، والذى تستهدف الحكومة الوصول به إلى 7% خلال سنوات.

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