"البنتاجون": ندعم التحالف العربى فى اليمن ضد ميليشات الحوثى







واشنطن (أ ش أ)

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للمملكة العربية السعودية والتحالف العربى لدعم الشرعية باليمن ضد ميليشيات الحوثى.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية دانا وايت - فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة" - الأمريكية اليوم الخميس، "إن مهمة بلادها فى اليمن تتمثل فى مواجهة الإرهاب، بالإضافة إلى دعم السعودية التى تعرضت لهجوم من الحوثيين المدعومين من إيران، والذين أطلقوا صواريخ واستهدفوا منشآت مدنية".

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الدعم الأمريكى يتمثل فى التزويد بالوقود والمشاركة بالمعلومات الاستخباراتية.