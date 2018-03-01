البرلمان العراقى يعتمد قرارا لوضع جدول زمنى لمغادرة القوات الأجنبية

البرلمان العراقى يعتمد قرارا لوضع جدول زمنى لمغادرة القوات الأجنبيةالخميس، 01 مارس 2018 01:39 م
البرلمان العراقى
(أ ف ب)
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أقر مجلس النواب العراقى، اليوم الخميس، قراراً يدعو الحكومة الى وضع جدول زمنى لمغادرة القوات الأجنبية من العراق فى إشارة الى التحالف الدولى الذى قدم الاسناد خلال المعارك ضد الإرهابيين.
وأفاد بيان مقتضب صدر عن مكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبورى "بعد أن وجه الشكر لجميع الدول التى وقفت مع العراق فى حربه ضد عصابات داعش مجلس النواب يصوت على قرار يدعو فيه الحكومة إلى وضع جدول زمنى لمغادرة القوات الأجنبية من العراق".
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