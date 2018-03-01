البدر الأخير بفصل الشتاء يزين سماء الوطن العربى الليلة







كتب محمود راغب

يزين القمر البدر مع غروب شمس اليوم الخميس 1 مارس 2018 بسماء المنطقة العربية وهو أول قمر بدر من اثنين فى شهر مارس الجارى وهو القمر البدر الأخير خلال فصل الشتاء.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه من المعروف أن معظم الأشهر الشمسية تضم فقط قمر بدر واحد ولكن خلال شهر مارس سيحدث اثنين فى 1 مارس و31 مارس.

وتابعت أنه بحسب التسمية العامة فإن القمر البدر الثانى يطلق علية تسمية (القمر الأزرق)، وهى مجرد تسمية فالقمر لن يتحول لونه أزرق بل سيقى لونه الرمادى المعتاد الذى يشاهد فى كل شهر.

وأشارت إلى أن القمر البدر سيشرق مساء اليوم الخميس مع غروب الشمس ويصل أعلى نقطه فى السماء عند منتصف الليل ويغرب مع شروق شمس الجمعة.

وقالت إنه يعتبر هذا الوقت من الشهر مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التى تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر فى نور الشمس، موضحة أن تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" أكثر الفوهات إشعاعا.

جدير بالذكر خلال الليالى المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالى الساعة كل يوم ويصبح مشاهدا فقط فى سماء الفجر والصباح الباكر وفى ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وقوعه فى مرحلة البدر المكتمل.