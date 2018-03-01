"الإحصاء": 2 مليار جنيه أجور لـ83.1 ألف موظف بـ"المحليات" خلال عام







كتبت- هبة حسام

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن متوسط الأجور السنوية للعاملين بالوحدات المحلية يصل لـ2 مليار جنيه سنوياً، ووفقاً لأحدث التقارير السنوية الإحصائية الصادرة حول "المحليات"، وبلغ إجمالى الأجر السنوى لـ 83 ألف و 130 عامل بالوحدات المحلية حتى نهاية عام 2016 ما تتجاوز قيمته 2.027 مليار جنيه.

ووفقاً للتقرير الإحصائى، يبلغ إجمالى عدد الوحدات المحلية بالجمهورية 1324 وحدة، يعمل بها نحو 83.1 ألف عامل بين اخصائيين وفنيين وغيرهم، ويصل إجمالى عدد القرى التى تخدمها تلك الوحدات 3385 قرية حتى نهاية عام 2016، فيما أشارت بيانات التقرير إلى المحافظات التى تضم أكبر عدد من الوحدات المحلية، وهى " الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ".

يوجد بمحافظة الدقهلية والتى تحتل المركز الأول من حيث ارتفاع عدد الوحدات المحلية بها، 120 وحدة، تلاها محافظة الشرقية التى تضم 105 وحدة محلية، ثم كفر الشيخ يوجد بها 99 وحدة، وفى المقابل تمثلت أقل المحافظات التى يوجد بها وحدات محلية فى "الإسكندرية، جنوب سيناء، البحر الأحمر"، إذ يوجد 3 وحدات فقط فى محافظة الإسكندرية، و 10 بجنوب سيناء، و 12 فى البحر الأحمر.

وفى قراءة لبيانات التقرير الإحصائى، تبين أن ارتفاع عدد الوحدات المحلية فى محافظة معينة أو ارتفاع عدد العاملين بتلك الوحدات، غير مرتبط بارتفاع الأجر السنوى لهذه الوحدة المحلية، فمثلا، بالرغم من استحواذ محافظة الدقهلية على أكبر عدد للوحدات المحلية "120 وحدة" من إجمالى عددها بالجمهورية، إلا أنها ليست الأعلى من حيث إجمالى الأجور السنوية.

وتعد محافظة البحيرة، الأعلى من حيث قيمة الأجور السنوية خلال عام 2016 للعاملين بالوحدات المحلية، بالرغم من انه لا يوجد بها سوى 84 وحدة فقط يعمل داخلها نحو 7 آلاف موظف، إذ بلغ إجمالى الأجور السنوية بوحدات تلك المحافظة "البحيرة" 183.4 مليون جنيه، مقابل 177.6 مليون جنيه، هو إجمالى الأجور السنوية للعاملين بالوحدات المحلية لمحافظة الدقهلية "الأعلى من حيث عدد الوحدات والموظفين العاملين بها".

ويوضح الجدول التالى عدد الوحدات المحلية بمحافظات الجمهورية وعدد العاملين بها والقرى التى تخدمها تلك الوحدات، بالإضافة لقيمة الأجور السنوية لوحدات كل محافظة، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء.