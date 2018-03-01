الأمير وليام يزور إسرائيل والأراضى الفلسطينية الصيف المقبل ونتنياهو يرحب







(أ ف ب)

أعلن القصر الملكى البريطانى، اليوم الخميس، أن الأمير وليام، الثانى فى ترتيب العرش البريطانى، سيزور هذا الصيف إسرائيل والأراضى الفلسطينية والأردن.

وأوضح قصر كينسنغتون على تويتر أن "هذه الزيارة تتم بطلب من حكومة جلالة الملكة" فيما اكد وزير الدولة البريطانى المكلف شؤون الشرق الأوسط الستير بورت انها تشكل "فرصة مهمة وفريدة لتشجيع العلاقات الدبلوماسية والثقافية في المنطقة.

من جانبه رحب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بزيارة الأمير وليام، الثانى فى ترتيب العرش البريطانى، المرتقبة هذا الصيف إلى إسرائيل.

وقال نتانيهو فى بيان "نرحب باعلان الامير وليام قدومه إلى إسرائيل" واصفا الزيارة بأنها "تاريخية والأولى من نوعها".

كما رحبت الرئاسة الفلسطينية بالزيارة ووصفتها بالـ "الهامة" إلى الأراضى الفلسطينية المحتلة.