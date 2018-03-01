الأمير وليام يزور إسرائيل والأراضى الفلسطينية الصيف المقبل ونتنياهو يرحب

الأمير وليام يزور إسرائيل والأراضى الفلسطينية الصيف المقبل ونتنياهو يرحبالخميس، 01 مارس 2018 12:36 م
(أ ف ب)
أعلن القصر الملكى البريطانى، اليوم الخميس، أن الأمير وليام، الثانى فى ترتيب العرش البريطانى، سيزور هذا الصيف إسرائيل والأراضى الفلسطينية والأردن.
وأوضح قصر كينسنغتون على تويتر أن "هذه الزيارة تتم بطلب من حكومة جلالة الملكة" فيما اكد وزير الدولة البريطانى المكلف شؤون الشرق الأوسط الستير بورت انها تشكل "فرصة مهمة وفريدة لتشجيع العلاقات الدبلوماسية والثقافية في المنطقة.
من جانبه رحب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بزيارة الأمير وليام، الثانى فى ترتيب العرش البريطانى، المرتقبة هذا الصيف إلى إسرائيل.
وقال نتانيهو فى بيان "نرحب باعلان الامير وليام قدومه إلى إسرائيل" واصفا الزيارة بأنها "تاريخية والأولى من نوعها".
كما رحبت الرئاسة الفلسطينية بالزيارة ووصفتها بالـ "الهامة" إلى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
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مصري وطني .ضد خنازير الكيان الصهيوني اعداء الانسانية
للاسف الحكومة الانجليزية اتحولت الي النظام الشيطاني الصهيوني علي يد الغبي جيمس بلفور في 1902
بعد خمس سنوات من انشاء العصابة الشيطانية الصهيونية اعداء الانسانية و السلام العالمي علي يد الشيطان اليهودي الماسوني تيودور هرتزل تقدم الي الغبي جيمس بلفور رئيس وزراء انجلترا ببرتوكولاتهم الشيطانية للهيمنة و السيطرة و سرقة ثروات العالم بطريقة جديدة علي طريقة العصور الوسطى ولكن بشكل اخر و اقتنع الغبي جيمس بلفور بلبرتوكولات الشيطانية و ان يكون لليهود دولة تلمهم من الشتات و كان الاقتراح ثلاثة دولة ممكن اقامة دولة لليهود المشردين فيها و كانت هذه الدول هي الارجنتين و كنيا و فلسطين فوقع الاختيار علي فلسطين و ربطها بالاكاذيب الصهيونية الدينية حتي يكون لهم مبرر لاقامة دولة للمشرادين من اليهود فكانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني و العصابة العثمانية و طلبو من العثمانين ان ينقلو بعض اليهود من اوروبا الي فلسطين مقابل دفع اموال و ذهب للسلطان العثماني في الاول رفض ثم قبل الاتفاق بتوطين اليهود ثم الغبي جيمس بلفور وعدهم ان يكون لهم دولة وليس مجرد توطينهم و بعد تطبيق بعض من برتكولات صهيون في افتعال الحروب الدولية من اجل سرقة ثروات الدول و فعلا نفذو الحرب العالمية الاولى و الثانية ثم الحروب الجديدة بنشر الطائفية و الصرعات بين الشعوب و بعض و هذا كله موجود في برتوكولات صهيون