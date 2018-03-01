الأموال العامة تضبط صاحبة مركز تعليمى وهمى بالبساتين تزور شهادات الجامعات







كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط صاحبة مركز تعليمى "وهمى"، لتزويرها المحررات الرسمية، وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجامعات الدولية والمحلية، وبيعها مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن "رانيا س"، مقيمة بالهرم بمحافظة الجيزة، سبق ضبطها بمعرفة الإدارة فى قضية "تزوير"، أنشأت مركز تعليمى "وهمى"، بمنطقة البساتينن، واتخذته وكراً لتزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجامعات المصرية والأجنبية، وبيعها لعملائها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بطريقة مشروعة، والتى تفيد -خلافاً للحقيقة- حصولهم على درجات علمية من بعض الجامعات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالجهات المختلفة، مقابل حصولها على مبالغ مالية مختلفة .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة بمقر المركز الوهمى، وعثر بحوزتها على مجموعة من الشهادات الوهمية بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على درجة الدبلومة العلمية فى مجالات "التنمية البشرية، وبرمجة الكمبيوتر، وتنمية المهارات اللغوية ، و2 شهادة منسوبة لإحدى الجامعات بإحدى الدول الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة بالكامل"، ومجموعة من الإعلانات تفيد قيام المركز بمنح دورات تعليمية فى دول عدد من الدول الأجنبية فى مجالات "الطب، الهندسة المعمارية، الصيدلة، الحاسب الآلى" وسعر كل دورة، ومجموعة من شهادات الحصول على رخصة القيادة الدولية للحاسب الآلى ( ICDL ) بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة بالكامل"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.