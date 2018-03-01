الأمم المتحدة: مقتل 6 عمال إغاثة إنسانية فى أفريقيا الوسطى

الأمم المتحدة: مقتل 6 عمال إغاثة إنسانية فى أفريقيا الوسطىالخميس، 01 مارس 2018 01:19 ص
أفريقيا الوسطى- أرشيفية
وكالات الأنباء
إضافة تعليق
أعلنت الأمم المتحدة، أن 6 من عمال الاغاثة الانسانية تعرضوا للهجوم ولقوا حتفهم فى شمال غرب جمهورية أفريقيا الوسطى.
وقالت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف) فى جمهورية أفريقيا الوسطى، كريستين موهيجانا "إن من بين الضحايا، جميعهم من مواطنى الدولة، مستشاراً لمنظمة اليونيسيف ومسؤولين اثنين بوزارة التعليم، وثلاثة أعضاء بمنظمة مساعدة تعليمية محلية".
وأوضحت اليونيسيف، أن الهجوم وقع الأحد الماضى بالقرب من بلدة ماركوندا، منطقة نائية بالقرب من الحدود مع تشاد.
وقالت موهيجانا "نشعر بالصدمة بسبب الاعتداء الوحشى والهمجى على الاشخاص، الذين كرسوا حياتهم لمساعدة الأخرين".
إضافة تعليق
"قطر المنبوذة × الشهر التاسع".. بعد 8 أشهر من المقاطعة العربية تنظيم "الحميدين" يترنح ويرتمى فى أحضان اللوبى الصهيونى للضغط على الإدارة الأمريكية.. وتميم يغازل "ترامب" بدفع 200 مليون دولار لتمويل مؤتمر "ايباك"
"لو عاوز تقدم لابنك فى المدارس اليابانية".. "التعليم" تحدد 3 ضوابط: "الحى السكنى ببطاقة ولى الأمر وسن الطفل وانترفيو للطالب".. وتحديد المصروفات قبل فتح باب القبول.. وولى الأمر جزء من تنفيذ أنشطة "التوكاتسو"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة