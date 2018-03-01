الأمم المتحدة: الجنود القتلى جراء انفجار قنبلة وسط مالى من بنجلاديش

الأمم المتحدة: الجنود القتلى جراء انفجار قنبلة وسط مالى من بنجلاديشالخميس، 01 مارس 2018 12:52 م
قوات حفظ السلام ـ صورة أرشيفية
نيويورك(أ ش أ)
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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن الجنود الأربعة التابعين لقوات حفظ السلام والذين قتلوا جراء انفجار قنبلة على جانب الطريق وسط مالى أمس هم من بنجلاديش.
وذكرت شبكة "يورنيوز" الأوروبية أن الحادث وقع فى منطقة "موبتى"، مشيرة إلى أن مسئولى الأمم المتحدة لم يعلنوا من هو منفذ هذا الهجوم الذى أسفر أيضا عن إصابة أربعة جنود آخرين.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن تعازيه لحكومتى بنجلاديش ومالى فى ضحايا هذا الهجوم كما أعرب عن تعاطفه العميق مع عائلات الضحايا وأحبائهم، وذلك فى بيان صدر عن متحدث باسمه.
يشار إلى أن بنجلاديش تعد ثانى أكبر مساهم فى العالم فى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حيث يوجد حوالى سبعة آلاف جندى منتشرين فى عدد من البعثات حول العالم.
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