اعتقال فلسطينية بزعم محاولتها طعن جنود إسرائيليين شمال بيت لحم







رام الله(أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، ظهر اليوم الخمس، فتاة فلسطينية (18 عامًا) بدعوى محاولتها طعن جنود، على حاجز 300 شمال بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن جنود الحاجز العسكرى اعتقلوا الفتاة بدعوى حيازتها سكينا ومحاولتها مهاجمة الجنود، وتم نقلها للتحقيق.

وأشارت المصادر إلى أن الفتاة من سكان مدينة بيت لحم، دون الإشارة إلى هويتها بعد.

من ناحية أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، 5 مواطنين من محافظات الضفة الغربية.

وذكر نادى الأسير الفلسطينى فى بيان، إن الاحتلال اعتقل مواطنين اثنين من مخيم الدهيشة فى محافظة بيت لحم، والأسير المحرر عمار أبو يعيش من جنين، ومواطنا من طولكرم، وآخر من الخليل.

من ناحية أخرى، استهدفت زوارق الاحتلال الصيادين الفلسطينيين ومراكبهم، فى عرض بحر شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال، فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة صوب تلك المراكب، ما أجبر الصيادين على تغيير مواقع عملهم فى البحر خوفاً على حياتهم.

وتستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلى منذ فترة الصيادين فى القطاع، وتطاردهم خلال عملهم اليومي، وتفتح النار صوب مراكبهم، وتصادر مراكبهم وشباك صيدهم، وآخرها الأسبوع الجارى ما أدى إلى إصابة صيادين وبقاء مصير صياد ثالث مجهولا بعد أن اختطفته بحرية الاحتلال وهو مصاب بنيرانها.