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استقالة هوب هيكس مديرة الاتصالات فى البيت الأبيض

الخميس، 01 مارس 2018 12:59 ص
استقالة هوب هيكس مديرة الاتصالات فى البيت الأبيض البيت الأبيض- أرشيفية





أ ف ب
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أعلنت الرئاسة الأمريكية، الأربعاء، أن هوب هيكس مديرة الاتصالات فى البيت الأبيض وإحدى أقرب مستشارى الرئيس دونالد ترامب، استقالت من منصبها، فى خطوة تأتى غداة مثولها أمام الكونجرس فى جلسة استماع حول تدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب فى بيان نشره البيت الأبيض، إن “هوب رائعة وقامت بعمل ممتاز”، بينما قالت هيكس “لا أجد الكلمات للتعبير بالشكل المناسب عن مدى امتنانى للرئيس ترامب”، من دون أن توضح أسباب استقالتها المفاجئة.

من جهتها نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن تكون استقالة هيكس مرتبطة بأى شكل من الأشكال بجلسة الاستماع المغلقة التى عقدتها لجنة الاستخبارات فى مجلس النواب، الثلاثاء، واستجوبت خلالها مديرة الاتصالات فى البيت الابيض حول تدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية، وهى جلسة رفضت خلالها المستشارة الشابة (29 عاما) الرد على العديد من الأسئلة التى وجهت اليها.

 

 


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