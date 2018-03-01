ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى بدء تعاملات آخر جلسات الأسبوع

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى بدء تعاملات آخر جلسات الأسبوعالخميس، 01 مارس 2018 10:21 ص
البورصة المصرية
كتب- هانى الحوتى
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فى آخر جلسات الأسبوع، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية فى بدء تعاملات جلسة اليوم الخميس، حيث صعد المؤشر الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل لمستوى 15489.07 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 70" بنسبة 0.24% عند مستوى 862.75 نقطة.
كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.21 %، وصولا لمستوى 2111.76 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" متساوى الأوزان بنسبة 0.18 % وصولا لمستوى 2711.05 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.33% ليصل عند 15165.18 نقطة.
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