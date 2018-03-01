ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى بدء تعاملات آخر جلسات الأسبوع







كتب- هانى الحوتى

فى آخر جلسات الأسبوع، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية فى بدء تعاملات جلسة اليوم الخميس، حيث صعد المؤشر الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل لمستوى 15489.07 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 70" بنسبة 0.24% عند مستوى 862.75 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.21 %، وصولا لمستوى 2111.76 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" متساوى الأوزان بنسبة 0.18 % وصولا لمستوى 2711.05 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.33% ليصل عند 15165.18 نقطة.