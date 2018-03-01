video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 مارس 2018 10:25 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اتحاد عمال مصر: "أمان" هى "وثيقة الستر" لأسر العمالة المؤقتة

الخميس، 01 مارس 2018 09:18 م
اتحاد عمال مصر: "أمان" هى "وثيقة الستر" لأسر العمالة المؤقتة مجدي البدوى - نائب رئيس اتحاد عمال مصر





كتب أحمد سامح
إضافة تعليق

أكد  مجدي البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن وثيقة أمان للعمالة المؤقتة التي طالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، هى خطوة على الطريق الحقيقى للعدالة الاجتماعية، واصفاً وثيقة التأمين على العمالة المؤقتة، بأنها "وثيقة الستر".

واوضح البدوى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج  "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن العمالة المؤقتة جرح في قلب الوطن، وعلى الجميع أن يمد يده لعلاج هذا الجرح، مضيفاً: "العامل في حالة إصابته تتحول أسرته للتسول، والوثيقة علاج نفسي ومالي واجتماعي، وأن القضية أصبحت الآن في ملعب رجال الأعمال، وعليهم أن يقدموا مساهماتهم في بناء الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية بالتعاون مع الاتحاد والجمعيات الأهلية".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء: شهادة "أمان" للتأمين على العمالة المؤقتة تصل لـ250 ألف جنيه

"قوى عاملة البرلمان": انتهاء مناقشة ملف تأمين العمالة المؤقتة الأسبوع المقبل

الرئاسة: السيسي دعا الجمعيات الخيرية للمشاركة فى التأمين على العمالة المؤقتة

مجدي البدوى

نائب رئيس اتحاد عمال مصر

وثيقة أمان



لا تفوتك
فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

"التعليم" تستعد لوضع أسئلة الثانوية العامة.. 4 أعضاء لكل مادة بعد استبعاد عضو "القومى للامتحانات".. وتؤكد: توعية واضعى الامتحانات بكيفية الصياغة الفنية.. ومصادر: فحص أماكن استقبال كراسات الإجابة بالكنترولات

"التعليم" تستعد لوضع أسئلة الثانوية العامة.. 4 أعضاء لكل مادة بعد استبعاد عضو "القومى للامتحانات".. وتؤكد: توعية واضعى الامتحانات بكيفية الصياغة الفنية.. ومصادر: فحص أماكن استقبال كراسات الإجابة بالكنترولات

الأسانسيرات كبائن الموت السريع.. "اليوم السابع" تكشف أسرار صناعة المصاعد الكهربائية فى ورش بير السلم.. الأرواح مقابل "النقود".. الورش تنتشر فى الوراق وضواحى الجيزة والأسعار تبدأ من 10 آلاف جنيه.. وكله "بالبركة"

الأسانسيرات كبائن الموت السريع.. "اليوم السابع" تكشف أسرار صناعة المصاعد الكهربائية فى ورش بير السلم.. الأرواح مقابل "النقود".. الورش تنتشر فى الوراق وضواحى الجيزة والأسعار تبدأ من 10 آلاف جنيه.. وكله "بالبركة"

صور.. اكتشاف أقدم وشم فى العالم على ذراع مومياء مصرية فى المتحف البريطانى

صور.. اكتشاف أقدم وشم فى العالم على ذراع مومياء مصرية فى المتحف البريطانى

صور.. كيف تغيرت معاملة جماهير ليفربول مع المسلمين بسبب محمد صلاح

صور.. كيف تغيرت معاملة جماهير ليفربول مع المسلمين بسبب محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة