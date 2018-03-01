اتحاد عمال مصر: "أمان" هى "وثيقة الستر" لأسر العمالة المؤقتة







كتب أحمد سامح

أكد مجدي البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن وثيقة أمان للعمالة المؤقتة التي طالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، هى خطوة على الطريق الحقيقى للعدالة الاجتماعية، واصفاً وثيقة التأمين على العمالة المؤقتة، بأنها "وثيقة الستر".

واوضح البدوى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن العمالة المؤقتة جرح في قلب الوطن، وعلى الجميع أن يمد يده لعلاج هذا الجرح، مضيفاً: "العامل في حالة إصابته تتحول أسرته للتسول، والوثيقة علاج نفسي ومالي واجتماعي، وأن القضية أصبحت الآن في ملعب رجال الأعمال، وعليهم أن يقدموا مساهماتهم في بناء الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية بالتعاون مع الاتحاد والجمعيات الأهلية".