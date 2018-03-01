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إقلاع 31 رحلة للمدن السياحية المصرية خلال 24 ساعة

الخميس، 01 مارس 2018 10:29 م
إقلاع 31 رحلة للمدن السياحية المصرية خلال 24 ساعة صورة ارشيفية





كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى خلال الـ 24 ساعة الماضية انطلاق 31 رحلة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، متجهات إلى المدن السياحية المصرية لنقل أكثر من ألفى سائح مصرى وعربى وأجنبى لقضاء إجازاتهم. 
 
وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران، بتخصيص فرق من العلاقات العامة داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم. 
 
وشهد المطار انطلاق 8 رحلات إلى مدينتى الغردقة و7 لشرم الشيخ و 6 رحلات إلى مدينتى الأقصر وأسوان بالاضافة إلى رحلة أخرى لكل من برج العرب وأبو سمبل ومرسى علم، كما سيرت إحدى الشركات الخاصة 3 رحلات للغردقة وشرم الشيخ والأقصر. 
 
 

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المدن السياحية

ابو سمبل

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مصر للطيران

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