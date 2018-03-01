إعادة فتح مطار جنيف بعد إغلاقه بسبب العاصفة الثلجية "وحش من الشرق"







رويترز

أغلقت السلطات السويسرية مطار مدينة جنيف لعدة ساعات، اليوم الخميس، بسبب طقس قارس البرودة اجتاح الكثير من أنحاء أوروبا هذا الأسبوع بعواصف ثلجية وأشاع الفوضى فى حركة السفر.

وقال المطار فى بيان على تطبيقه على الهواتف المحمولة إن السلطات فتحت المطار للمغادرة وسيبدأ فى استقبال الطائرات القادمة من الساعة 12.00 بتوقيت جرينتش. وذكر التطبيق أن أكثر من 40 رحلة طيران من جنيف قد ألغيت فضلا عن عشرات الرحلات التى كان من المقرر وصولها إلى المطار.

واجتاحت عاصفة سيبيرية أطلق عليها خبراء الأرصاد الجوية اسم (وحش من الشرق) مناطق كثيرة فى أنحاء أوروبا وجلبت معها الثلوج والرياح العاتية وأقل درجات حرارة منذ أعوام.

ومن المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة فى جنيف فى وقت لاحق اليوم لكن من المتوقع أن يستمر الطقس البارد فى مناطق أخرى، ودعا مطار جنيف المسافرين للتأكد من مواعيد رحلاتهم من شركات الطيران.