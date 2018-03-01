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إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية الزراعى

الخميس، 01 مارس 2018 07:53 ص
إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية الزراعى حادث تصادم - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب 4 أشخاص بينهم أمين شرطة إثر حادث تصادم سيارتين نقل وملاكى بطريق الإسكندرية الزراعى، ما أدى إلى توقف حركة المرور من الإسكندرية إلى القاهرة وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من الخدمات المعينة أعلى طريق الإسكندرية الزراعى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.


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