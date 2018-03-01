إصابة طالب جامعى فى الشرقية بالسكين على يد عمه وابنه لخلافات على الميراث

إصابة طالب جامعى فى الشرقية بالسكين على يد عمه وابنه لخلافات على الميراثالخميس، 01 مارس 2018 08:43 ص
اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية
الشرقية - فتحية الديب
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أصيب طالب جامعى بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية بجرح بالبطن، وتم نقله لمستشفى فاقوس العام، وتبين وجود خلافات عائلية بسبب الميراث فتعدى عليه عمه وابنه.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، اخطارا من مأمور قسم شرطة فاقوس، يفيد وصول "م أ ش" 21 سنة طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة ومقيم أبوكبير لمستشفى فاقوس العام، مصابا بجرح وخذى أعلى البطن من المنتصف.
واتهم والده "أ ش" 50 سنة صاحب محل عطارة، كل من شقيقه "م ش" 52 سنة تاجر عطاره وابنه "م" 18 سنة تاجر عطارة، وقيام الثانى بالتعدى على ابنه بالضرب بسلاح أبيض سكين، بمساعدة والده وذلك بسبب خلافات بينهما على الميراث، تمكن ضباط مباحث فاقوس، من ضبط المتهمان وجارى العرض على النيابة العامة.
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