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إرجاء الانتخابات الرئاسية فى فنزويلا إلى النصف الثانى من مايو

الخميس، 01 مارس 2018 08:19 م
إرجاء الانتخابات الرئاسية فى فنزويلا إلى النصف الثانى من مايو الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو





كراكاس (أ ف ب)
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أعلنت السلطات الانتخابية الخميس، أن الانتخابات الرئاسية فى فنزويلا التى كانت مقررة فى 22 أبريل أرجئت إلى النصف الثانى من مايو.

وقالت السلطات "نقترح أن تجرى الانتخابات الرئاسية فى شكل متزامن" مع انتخابات المجالس الإقليمية بحسب اتفاق بين حكومة نيكولاس مادورو الاشتراكية والمرشح المعارض هنرى فالكون.

والانتخابات الرئاسية تجرى عادة فى ديسمبر لكن السلطات الانتخابية قررت تقريب موعدها إلى أبريل ما أثار انتقاد قسم من المجتمع الدولى والائتلاف الفنزويلى المعارض الذى قرر مقاطعتها.

وينافس مادورو الذى يترشح لولاية جديدة تبقيه فى الحكم حتى 2025، المعارض التشافيزى هنرى فالكون إضافة إلى أربعة مرشحين شبه مجهولين.

ورفض ائتلاف "طاولة الوحدة الديموقراطية" المعارض تقديم اى مرشح بحجة أن المعسكر الرئاسى لم يوفر كل الضمانات الضرورية.

 


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