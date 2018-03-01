"أمن الإسكندرية" يضبط المتهمين فى واقعة سرقة مجمع استهلاكى







الإسكندرية أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر مدير الأمن، من ضبط مرتكبى حادث سرقة مجمع استهلاك بمنطقة الورديان.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم مينا البصل بشان بلاغ المواطن محمد إبراهيم السيد 32 سنة مدير مجمع مساكن الورديان الاستهلاكى، باكتشافه سرقة بعض المواد الغذائية من داخل المجمع.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة رئيس قسم المباحث الجنائية، وتحت إشراف اللواء شريف عبد الحميد مدير ادارة البحث الجنائى بالتنسيق مع فرع الأمن العام أسفرت جهود فريق البحث إلى أن مرتكبى الحادث م.ا.ع.م 36 سنة فران .ّالسابق اتهامه فى عدد 3 قضايا " سرقة - سلاح أبيض" م.ا.ع.م 32 سنة قهوجى، والسابق اتهامه في 10 قضايا " سرقة متنوع- مخدرات - اقراص - مشاجرة - تبديد".

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأضافا بقيامهما بدخول المجمع عن طريق نقب حائط محل مهجور ملاصق للمجمع، بإرشاد المتهمين تم ضبط المسروقات والأدوات المستخدمة.

تم تكليف إدارة البحث الجنائى باستكمال التحريات، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

