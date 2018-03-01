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أمريكا: قرار وقف إطلاق النار فى سوريا معطل والممر الإنسانى " مزحة"

الخميس، 01 مارس 2018 10:16 م
أمريكا: قرار وقف إطلاق النار فى سوريا معطل والممر الإنسانى " مزحة" الجيش السورى يؤمن خروج المدنيين





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قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، إن المقترحات الروسية بفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية فى سوريا "مزحة" وإن الناس يخشون من استخدامها خوفا من تجنيدهم بشكل إجبارى.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في إفادة صحفية "الفكرة التي تطالب بها روسيا بشأن ما يسمى بممر إنساني هي بكل وضوح (مجرد) مزحة".

وأوضحت المتحدثة أن السكان يخشون من استخدام هذه الممرات لأنه قد يتم تجنديهم في القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد أو لا يعودون لديارهم أبدا أو يقتلوا.

واعتبرت الولايات المتحدة الخميس، أن مباهاة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالصواريخ الجديدة فى ترسانة بلاده النووية عمل غير مسئول ودليل على أن موسكو تنتهك معاهدات الحد من الأسلحة.

ودانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت ما كشفه زعيم الكرملين خلال خطاب عن التكنولوجيا الجديدة بواسطة عرض مرفق بصور ورسوم بيانية تظهر صواريخ تضرب الولايات المتحدة، وقالت للصحفيين "لا نعتبر ذلك سلوكا مسؤولا للاعب دولى".


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