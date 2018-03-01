video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 مارس 2018 03:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا تبحث فرض عقوبات نفطية واسعة النطاق على فنزويلا

الخميس، 01 مارس 2018 09:02 م
أمريكا تبحث فرض عقوبات نفطية واسعة النطاق على فنزويلا الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو





أ ف ب
إضافة تعليق

قال مسئول أمريكى إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث فرض عقوبات على شركة خدمات نفطية يديرها الجيش فى فنزويلا ووضع قيود على التغطية التأمينية لشحنات النفط الفنزويلية فى محاولة لتكثيف الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو.

ورشح مادورو نفسه لولاية جديدة فى انتخابات تجرى فى أبريل وهى خطوة عارضتها واشنطن وحلفاءها ووصفتها بأنها عار. وقال المسؤول لرويترز أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات تستهدف قطاع النفط الحيوى فى فنزويلا تصل إلى مدى أوسع كثيرا مما فرض من قبل. ويمكن أن تفرض بعض العقوبات قبل الانتخابات والأخرى بعدها.

ولم يستبعد المسئول، المطلع على المناقشات الأمريكية الداخلية بشأن السياسة تجاه فنزويلا والذى طلب عدم ذكر اسمه، فرض حظر كامل فى نهاية المطاف على شحنات النفط من فنزويلا إلى الولايات المتحدة.

وقال "أعتقد أنها ستتسبب فى صدمة قوية إلى حد ما لسوق النفط على المدى القصير".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سياسى فنزويلى يقرر الترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة ضد الرئيس مادورو

مادورو يترشح رسميا للانتخابات الرئاسية فى فنزويلا

فنزويلا

اخبار فنزويلا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
إغلاق جزئى لطريق أسيوط الغربى 20 يوما بدءا من السبت بسبب إصلاحات الكبارى

إغلاق جزئى لطريق أسيوط الغربى 20 يوما بدءا من السبت بسبب إصلاحات الكبارى

فيديو.. وليد أزارو عن حلم احترافه بأوروبا: "أنا مرتاح فى الأهلى"

فيديو.. وليد أزارو عن حلم احترافه بأوروبا: "أنا مرتاح فى الأهلى"

صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيرا لتأييد السيسي بالإسماعيلية

صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيرا لتأييد السيسي بالإسماعيلية

فيديو.. أهم 7 معلومات عن سريديفى كابور.. نجمة عالمية انتهت حياتها فى حمام فندق بدبى

فيديو.. أهم 7 معلومات عن سريديفى كابور.. نجمة عالمية انتهت حياتها فى حمام فندق بدبى

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة