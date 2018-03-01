أمريكا تبحث فرض عقوبات نفطية واسعة النطاق على فنزويلا







أ ف ب

قال مسئول أمريكى إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث فرض عقوبات على شركة خدمات نفطية يديرها الجيش فى فنزويلا ووضع قيود على التغطية التأمينية لشحنات النفط الفنزويلية فى محاولة لتكثيف الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو.

ورشح مادورو نفسه لولاية جديدة فى انتخابات تجرى فى أبريل وهى خطوة عارضتها واشنطن وحلفاءها ووصفتها بأنها عار. وقال المسؤول لرويترز أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات تستهدف قطاع النفط الحيوى فى فنزويلا تصل إلى مدى أوسع كثيرا مما فرض من قبل. ويمكن أن تفرض بعض العقوبات قبل الانتخابات والأخرى بعدها.

ولم يستبعد المسئول، المطلع على المناقشات الأمريكية الداخلية بشأن السياسة تجاه فنزويلا والذى طلب عدم ذكر اسمه، فرض حظر كامل فى نهاية المطاف على شحنات النفط من فنزويلا إلى الولايات المتحدة.

وقال "أعتقد أنها ستتسبب فى صدمة قوية إلى حد ما لسوق النفط على المدى القصير".