ألمانيا تجرى تحقيقا فى قرصنة شبكة بيانات حكومية عالية التأمين







كتبت: إنجى مجدى

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانى، يوهانس ديميروت، أن وكالات الاستخبارات فى بلاده تجرى تحقيقا واسعا فى اختراق قراصنة لشبكة البيانات الحكومية الألمانية عالية التأمين.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فأن وزارة الداخلية الألمانية قالت إن وكالات الاستخبارات فى البلاد تدرس الهجمات على أكثر من وزارة حكومية، وأضافت أن الإدارات المتضررة قد أبلغت وأن الهجوم تم السيطرة عليه.

وفى وقت سابق اليوم ذكرت وكالة الانباء الالمانية، أن أجهزة الأمن الألمانية اكتشفت خرقا لشبكة تكنولوجيا المعلومات الحكومية فى ديسمبر وألقت باللوم على القراصنة الروس ترعاهم الدولة. غير أن وزارة الداخلية رفضت فيما بعد التعليق على تقرير الوكالة الألمانية.

وبينما كانت هناك تكهنات واسعة النطاق بأن رسائل بريد إلكترونى أو معلومات حساسة تم قرصنتها فى تلك الهجمات لتضر بسمعة المسئولين الألمان قبل الانتخابات الفيدرالية لعام 2017، لكن لم يحدث أى تسرب. وقال مسئولو المخابرات أن تركيز وسائل الإعلام المكثف على اختراق اللجنة الوطنية الديمقراطية فى الولايات المتحدة ربما أدى لردع تسرب المعلومات الألمانية ورسائل البريد الالكترونى.