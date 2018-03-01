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أسعار النفط اليوم الخميس 1-3-2018 برنت يسجل 64.90 دولار للبرميل

الخميس، 01 مارس 2018 12:49 م
أسعار النفط اليوم الخميس 1-3-2018 برنت يسجل 64.90 دولار للبرميل النفط - أرشيفية





كتب أحمد أبو حجر
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انخفضت أسعار النفط فى التداولات العالمية اليوم الخميس 1-3-2018 ، حيث سجل خام القياس العالمى مزيج برنت تسليم مايو المقبل نحو 64.90 دولار للبرميل، وحل أجل أبريل أمس الأربعاء بانخفاض 1.3%، فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى تسليم أبريل 61.77 دولار للبرميل.

5 % انخفاض للخامين خلال فبراير

وكان خام برنت قد سجل أمس  الأربعاء 66.38 دولار للبرميل، فيما سجل غرب تكساس الوسيط الأمريكى نحو 62.69 دولار للبرميل.كانت العقود الآجلة للنفط قد تراجعت بشكل حاد، أمس الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات حكومية زيادة أكبر من المتوقع فى مخزونات الخام بالولايات المتحدة، وهبط الخامان نحو 5% فى فبراير، وهو أول انخفاض شهرى خلال 6 أشهر.

وقالت مصادر فى القطاع، إن انخفاض الأربعاء كان يرجع أيضا إلى البيع لجنى الأرباح فى نهاية الشهر، بعدما صعد النفط لأعلى مستوى فى 3 أسابيع فى وقت سابق من الأسبوع الجارى، غير أن النفط ما زال يواجه ضغوطا بسبب صعود مؤشر الدولار لأعلى مستوياته فى 5 أسابيع.

أدنوك الإماراتية تخطر العملاء بخفض مخصصات الخام 25% فى أبريل
 

قال مصدر مطلع بقطاع النفط إن شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) أخطرت عملاءها بخفض مخصصات الخام فى أبريل وذلك تمشيا مع اتفاق تقليص المعروض الذى تقوده أوبك.

وقال المصدر إن شهر أبريل سيشهد خفض مخصصات خام مربان فقط وبنسبة 25 %.

النفط يرتفع فى 2018 مع تبدد أثر نمو الإنتاج الأمريكى بفعل تخفيضات أوبك
 

أظهر استطلاع للرأى أجرته رويترز يوم الأربعاء، أن محللى أسواق النفط يتوقعون زيادة أسعار الخام بوتيرة مستقرة فى العام الحالى على أن تظل فى نطاق محدود بفعل زيادة إنتاج الخام الصخرى الأمريكى من جانب وقيود الإمدادات التى تفرضها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من جانب آخر.

وأظهر استطلاع الرأى، الذى شمل 37 من خبراء الاقتصاد والمحللين، أن خام القياس العالمى مزيج برنت من المتوقع أن يسجل 63 دولارا للبرميل فى المتوسط خلال العام الحالى، بما يزيد قليلا عن توقعات استطلاع سابق بأن يسجل 62.37 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن يسجل متوسط سعر الخام الأمريكى الخفيف 58.88 دولار للبرميل فى 2018 ارتفاعا من 58.11 دولار للبرميل فى استطلاع يناير.

وقالت السعودية، فى الأسبوع الحالى، إنها تأمل أن تتمكن أوبك وحلفاؤها من تخفيف قيود الإنتاج فى العام المقبل وخلق إطار عمل دائم لاستقرار أسواق النفط بعد انتهاء مدة الاتفاق.

 


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