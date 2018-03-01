أسعار العملات اليوم الخميس 1-3-2018 وتراجع جماعى عدا الدولار والريال







كتبت- هبة حسام

فى آخر أيام الأسبوع المصرفى والموافق بداية شهر مارس، سجلت أسعار العملات تراجعاً بشكل جماعى اليوم الخميس 1-3-2018، عدا سهر الدولار والريال السعودى، واللذان سجلا استقراراً عند سعر ختام تعاملات الأمس.

ومقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، تراجع أمام الجنيه المصرى اليوم، كل من سعر اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى، فيما لم يتغير سعر الدولار والريال السعودى عن سعر ختام الأمس، ووفقاً لعدد من البنوك العاملة فى مصر، جاءت أسعار العملات اليوم، كالتالى..



الجنيه المصرى

سعر الدولار فى مصر



استقر سعر الدولار اليوم الخميس، آخر أيام الأسبوع المصرفى، عند سعر ختام تعاملات الأمس، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5917 جنيه للشراء، و 17.6917 جنيه للبيع،

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.5917 جنيه للشراء

17.6917 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع



سعر الصرف للدولار

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.58 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.58 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع



الدولار اليوم

سعر اليورو الأوروبى اليوم



واصل سعر اليورو تراجعه أمام الجنيه اليوم، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، بالغاً، 21.39 جنيه للشراء، و 21.54 للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى منذ قليل.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم



تراجع سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، بالغاً 24.13 جنيه للشراء 24.31 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى الآن.

سعر الدينار الكويتى



تراجع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، بشكل طفيف بلغت قيمته قرشاً واحداً فى سعر الشراء، عن سعر ختام تعاملات الأمس، مسجلا 58.47 للشراء ، و 58.92 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلى الآن.

سعر الريال السعودى اليوم



واصل سعر الريال السعودى استقراره، عند سعر ختام تعاملات الأمس، والبالغ 4.68 جنيه للشراء، 4.70 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك الأهلى.



الريال السعودى

الحكومة تقترض 15.5 مليار جنيه من البنوك اليوم بطرح أذون خزانة



ومن ناحية أخرى، يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ15.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 7.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.2 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.