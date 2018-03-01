أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الخميس 1-3-2018







كتب : حسام الشقويرى

شهد الاقتصاد المصرى مجموعة متنوعة من الاخبار على مدار اليوم لخميس 1-3-2018 ياتى على رأسها "القومية للأسمنت" تعلن رسميا عن المعاش المبكر وتعيد زيادة الحافز 300% و للمرة الأولى فى تاريخ البنوك المصرية.. ودائع البنك الأهلى تسجل تريليون جنيه

"القومية للأسمنت" تعلن رسميا عن المعاش المبكر وتعيد زيادة الحافز 300%

وبحسب قرار المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، فإنه تقرر تطبيق لائحة الشركة فيما يتعلق بالحافز الشهرى، والتى تتفق مع شريحة الإنتاج الأولى باللائحة ، وقدرها 75%من الأجر.

و حيث إن إدارة الشركة تراعى البعد الاجتماعى للعاملين، ولعدم تعرضهم لانخفاض مفاجىء فى الدخل نتيجة تصويب الصرف وتقنينه، مما قد يؤثر على التزاماتهم المالية القريبة فسيتم صرف حافز الـ 75%، إضافة إلى بدل نقدى مؤقت قيمته 225% حتى نهاية شهر مايو المقبل، أو إصدار نظام المعاش المبكر أيهما أقرب.

وأضاف القرار أن اللائحة الأساسية ستنفذ اعتبارا من أول يونيو أو فى الشهر التالى لتطبيق المعاش المبكر أيهما أقرب.

وتضمن قرار المهندس محمد حسنين رضوان، الموافقة على إعداد نظام المعاش المبكر للعاملين الراغبين، وتكليف إدارة الشركة بتشكيل لجنة من الشئون الإدارية والمالية والنقابة، لإعداد مقترح للنظام حتى يتم عرضه على الشركة القابضة، واتخاذ الاجراءات المتبعة على أن تكون المقترحات جاهزة قبل أول مايو المقبل.

كما تضمن القرار تحويل الوجبة الغذائية إلى بدل نقدى بنسبة 100% من أخر قيمة للوجبة تم شراؤها، مع البدء فى تطبيق القرار على حوافز الشهر الجارى.

للمرة الأولى فى تاريخ البنوك المصرية.. ودائع البنك الأهلى تسجل تريليون جنيه

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حجم محفظة الودائع بالبنك ارتفعت لتسجل تريليون - ألف مليار - جنيه لأول مرة فى تاريخ البنوك المصرية.

وارتفع إجمالى ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية - لمستوى تاريخى جديد لتصل إلى 3.218 تريليون جنيه، فى نهاية شهر أكتوبر 2017، مقارنة بـ3.176 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر سبتمبر 2017، أى بزيادة قدرها نحو 42 مليار جنيه خلال شهر، وفقًا لتقرير البنك المركزى المصرى الصادر حديثًا.

ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد على أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.

وزير الاتصالات يبحث مع كبرى الشركات العالمية تنفيذ استراتيجية التحول الرقمى

عقد المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع أنطونيو نيرى الرئيس التنفيذى لشركة هليوت باكارد انتربريزhpe العالمية العاملة فى مجال تقديم الحلول التكنولوجية والبرمجيات المتخصصة فى البنية التحتية وتأمين الشبكات. تناول اللقاء بحث سبل الشراكة الفاعلة مع الشركة العالمية لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمى المصرية، وذلك بحضور جولين بيرتن المدير العام الإقليمى للشرق الأوسط للشركة.

جاء ذلك ضمن مشاركة المهندس ياسر القاضى فى فعاليات معرض ومؤتمر الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول الذى يعقد ببرشلونة فى اسبانيا.

وخلال اللقاء استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ملامح استراتيجية التحول الرقمى خاصة فى عمليات تطوير البنية التحتية للاتصالات عقب إطلاق خدمات الجيل الرابع والاستعداد بالتجارب والدراسات لإطلاق خدمات الجيل الخامس، والشراكة مع قطاعات الدولة المختلفة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها تطوير العملية التعليمية والخدمات الصحية، ومشروع إنشاء قاعدة البيانات الموحدة وبدء تطبيق مشروع الفيزا الالكترونية، مشيرا الى خطط العمل من أجل جعل مصر مركز محورى لاستضافة مراكز للبيانات العملاقة العالمية.

رئيس تنشيط السياحة يتقدم باستقالته من منصبه

تقدم هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة، باستقالته اليوم الخميس، لوزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، لإعفاءه من مهام منصبه اعتبارا من الأول من إبريل المقبل.

وقال الدميرى، فى نص الاستقالة، إنه على يقين تام بأن هناك العديد من الكفاءات السياحية المؤهلة للقيام بالتعاون وتنفيذ المنوط لها من المهام على أكمل وجه.

الذهب يتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 644 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بقيمة 4 جنيهات أخرى، ليصبح أجمالى تراجعات الذهب على مدار يومين 9 جنيهات، مع تراجع حاد فى سعر الأوقية العالمية والتى سجلت اليوم 1311 دولار بعد أن كانت 1330 دولار الأسبوع الماضى.

وسجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر تداولا وانتشارات فى سوق الصاغة المصرى فى كافة محافظات الجمهورية ويتحدد بناءا عليه أسعار الأعيرة الأخرى 644 جنيه للجرام

وأصبحت أسعار الذهب كالتالى:

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 644 جنيها

سعر الذهب عيار 18 اليوم سجل 551 جنيها

جرام الذهب عيار 24 سجل 736 جنيها

سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5152 جنيه.

الأوقية : 1311 دولار.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.