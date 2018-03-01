أحمد الجار الله: استمرار قطر فى سياستها بعناد دول الخليج سيؤثر على مصالحها







كتب أحمد جودة

قال الكاتب أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، إن استمرار قطر فى سياستها بعناد دول الخليج ستؤثر على مصالحها، مضيفا «المتحدثة القطرية لولوة الخاطر تقول أن قطر لن تغير موقفها ولو استمر الحصار إلى الأبد، طالما هذا هو القرار ليقف الشحن الإعلامى وعشرات الشكاوى القطرية فى المحافل الدولية ضد دول مجلس التعاون الثلاث، ومعهم مصر لتتوقف قطر عن حرب الإعلام والشكاوى الدولية ويومها سيكون اللوم عليهم».



تغريدات أحمد الجارالله

وأضاف الجار الله عبر سلسلة من التغريدات على حسابه الشخصى بموقع التدوين القصير تويتر، «روحانى فى خطابه أمس ذرف دموع التماسيح، وهو يدعو جيرانه للآلفة والآخوة قلنا هذا الكلام من أربعين سنة وكررناه سنويا، ولكن إيران شاطرة فى تكذيب أفعالها تقتل القتيل، وتسير فى جنازته تتدخل فى اليمن وتشكر الروس لأنهم ساعدوها فى مجلس الامن فى تكذيب أفعالها يا سيد روحانى هل انت متأكد».