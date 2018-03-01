"أبو مازن" يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حادث تصادم القطارين

"أبو مازن" يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حادث تصادم القطارينالخميس، 01 مارس 2018 06:43 م
الرئيس الفلسطينى محمود عباس
(أ ش أ)
إضافة تعليق
بعث الرئيس الفلسطينى محمود عباس ببرقية عزاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس فى ضحايا تصادم القطارين الذى وقع فى محافظة البحيرة.
وقال الرئيس فى برقية التعزية "تلقينا ببالغ التأثر نبأ حادث تصادم القطارين المؤسف، الذى وقع فى محافظة البحيرة، وأدى لسقوط عشرات الضحايا والمصابين من أبناء الشعب المصرى الشقيق".
وتقدم الرئيس عباس، باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمه شخصيا، ومن خلال الرئيس السيسي، للحكومة والشعب المصرى وللعائلات الثكلى، بأحر التعازى القلبية، داعيا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
كما تمنى أن يديم الله على الرئيس السيسى موفور الصحة والعافية، وأن يحفظه ومصر وشعبها بكل خير واستقرار وسلام.
إضافة تعليق
"التعليم" تستعد لوضع أسئلة الثانوية العامة.. 4 أعضاء لكل مادة بعد استبعاد عضو "القومى للامتحانات".. وتؤكد: توعية واضعى الامتحانات بكيفية الصياغة الفنية.. ومصادر: فحص أماكن استقبال كراسات الإجابة بالكنترولات
الأسانسيرات كبائن الموت السريع.. "اليوم السابع" تكشف أسرار صناعة المصاعد الكهربائية فى ورش بير السلم.. الأرواح مقابل "النقود".. الورش تنتشر فى الوراق وضواحى الجيزة والأسعار تبدأ من 10 آلاف جنيه.. وكله "بالبركة"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة