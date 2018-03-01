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"أبو مازن" يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حادث تصادم القطارين

الخميس، 01 مارس 2018 06:43 م
"أبو مازن" يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حادث تصادم القطارين الرئيس الفلسطينى محمود عباس





(أ ش أ)
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بعث الرئيس الفلسطينى محمود عباس ببرقية عزاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس فى ضحايا تصادم القطارين الذى وقع فى محافظة البحيرة.

وقال الرئيس فى برقية التعزية "تلقينا ببالغ التأثر نبأ حادث تصادم القطارين المؤسف، الذى وقع فى محافظة البحيرة، وأدى لسقوط عشرات الضحايا والمصابين من أبناء الشعب المصرى الشقيق".

وتقدم الرئيس عباس، باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمه شخصيا، ومن خلال الرئيس السيسي، للحكومة والشعب المصرى وللعائلات الثكلى، بأحر التعازى القلبية، داعيا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما تمنى أن يديم الله على الرئيس السيسى موفور الصحة والعافية، وأن يحفظه ومصر وشعبها بكل خير واستقرار وسلام.

 


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