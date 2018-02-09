4 خبراء حقوقيين يدعون إيران لإلغاء حكم إعدام بداعى التجسس لإسرائيل





جنيف (أ ف ب)

دعا 4 خبراء دوليين فى حقوق الانسان الجمعة ايران الى الغاء حكم قضائى بإعدام الجامعى الإيرانى أحمد رضا جلالى الذى أدين بالتجسس لحساب إسرائيل، ورفض القضاء الإيرانى طعنه فى الحكم.

وقال الخبراء الأربعة فى الأمم المتحدة وبينهم نيلس ميلزر المقرر الخاص للأمم المتحدة للتعذيب، واجنيس كالامار المقررة الخاصة للمحاكمات الجماعية والتعسفية، فى بيان "نطالب بإلحاح إيران بإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحق جلالى حيث أن الدولة على ما يبدو لم تحترم التزاماتها الدولية بتمكينه من محاكمة عادلة ومن حق الاستئناف".

وأضافوا "نحض السلطات على إلغاء حكم الإعدام والإفراج عنه"، وجلالى مختص فى طب الطوارىء مقيم فى السويد.

وقد تمت إدانته بالتخابر مع الموساد وبنقل معلومات عن مسئولين اثنين عن البرنامج النووى الايرانى ما اسهم فى اغتيالهما بين 2010 و2012.