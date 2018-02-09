1.11 % تراجعاً بالمؤشر الرئيسى بالبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهى

1.11 % تراجعاً بالمؤشر الرئيسى بالبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهىالجمعة، 09 فبراير 2018 04:15 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30"، بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 14921 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 848 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 1.53% مغلقاً عند مستوى 2026 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" تراجعاً بنحو 0.07% مغلقًا عند مستوى 14704 نقطة.
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