1.11 % تراجعاً بالمؤشر الرئيسى بالبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهى





كتب هانى الحوتى

تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30"، بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 14921 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 848 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 1.53% مغلقاً عند مستوى 2026 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" تراجعاً بنحو 0.07% مغلقًا عند مستوى 14704 نقطة.