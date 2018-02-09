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ولى عهد أبوظبى يستعرض مع ملك البحرين سبل تطوير العلاقات بين البلدين

الجمعة، 09 فبراير 2018 10:17 م
ولى عهد أبوظبى يستعرض مع ملك البحرين سبل تطوير العلاقات بين البلدين ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد


(أ ش أ)
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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الجمعة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص قيادتى البلدين على تعزيزها و تطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن العاهل البحرينى غادر الإمارات عقب زيارة وصفت بالخاصة.


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