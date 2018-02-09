وزير قطاع الأعمال يستقبل سفير الهند بالقاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك





كتب عبد الحليم سالم

استقبل وزير قطاع الأعمال العام، خالد بدوى، سفير الهند بالقاهرة سانجاى باتتشاريا، والوفد المرافق به، لبحث أوجه وفرص التعاون المشترك بين الشركات التابعة للوزارة والجانب الهندى.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام، فى بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إن الوزير رحب فى بداية اللقاء بالسفير الهندى والوفد المرافق، مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر والهند فى مختلف المجالات، خاصة فى ظل وجود تحديات متشابهة إلى حد كبير، إضافة إلى التقارب الحضارى والثقافى والعلاقات القوية التى تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

واستعرض السفير سانجاى باتتشاريا، عددًا من المشروعات والاستثمارات التى يقوم بها الجانب الهندى فى مصر، مبديًا رغبة عديد من الشركات الهندية فى التعاون مع الشركات التابعة للوزارة فى المجالات المختلفة، مثل قطاع الفنادق وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى البرامج التدريبية المتخصصة التى تنفذها الهند فى المجال الإدارى والفنى والاقتصادى، لرفع كفاءة وقدرات العنصر البشرى، بما يسهم فى دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

ووجه السفير دعوة للوزير خالد بدوى، لزيارة الهند فى أقرب فرصة، لتفقد عدد من الشركات العاملة هناك، والتعرف على ما وصلت إليه الهند من تقدم فى صناعات عدة، والتباحث حول تبادل الخبرات والبدء فى تفعيل التعاون المشترك.

من جانبه، استعرض وزير قطاع الأعمال العام ملامح بعض المشروعات والاستثمارات الجديدة للشركات التابعة للوزارة فى عدد من المجالات، خاصة النقل البحرى والصناعات المعدنية والغزل والنسيج، إضافة إلى قطاع الفنادق، خاصة مع سعى الوزارة لتطوير الفنادق التاريخية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وإعادتها إلى رونقها، مع الحفاظ على قيمتها التاريخية، مشيرًا إلى التعاون القائم بين الشركة القابضة للغزل والنسيج وشركة "باجاج" الهندية، لتوريد المحالج الحديثة لشركات حليج الأقطان فى إطار خطة شاملة للنهوض بهذه الصناعة.

وأكد الوزير خالد بدوى، حرص الوزارة وشركاتها على الاستفادة من التجارب والخبرات الهندية والتكنولوجيا المتقدمة فى عدد من الصناعات، إلى جانب خدمات التمويل الميسّر التى يتيحها الجانب الهندى لتنفيذ عدد من المشروعات، لافتًا إلى وجود إرادة قوية ودعم واضح من القيادة السياسية لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.​