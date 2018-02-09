وزير المالية يغادر مطار القاهرة متوجها إلى الإمارات





كتب أحمد حمادة

غادر مطار القاهرة منذ قليل الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية متوجها إلى دبى فى زيارة تستغرق عدة أيام ، وذلك فى إطار دعم العلاقات بين البلدين .

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان فى زيارة إلى الإمارات التقى خلالها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.