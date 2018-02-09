وزير الصناعة: حجم التبادل التجارى بين مصر وسنغافورة 220مليون دولار فى2017





كتب – إسلام سعيد

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية المصرية السنغافورية تشهد خلال المرحلة الحالية حراكا واسعا من جانب حكومتى البلدين بهدف الارتقاء بمعدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة لمستويات غير مسبوقة، لافتا إلى أهمية توسيع حجم العلاقات التجارية بين الجانبين خاصةً وأن المعدلات الحالية لا تعكس الإمكانات الهائلة لدى البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجارى فى عام 2017 حوالى 220 مليون دولار، لافتا الى ان اهم بنود الصادرات المصرية لسنغافورة العام الماضى تضمنت المنتجات الكيماوية والأسمدة والمحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية كما تضمنت اهم بنود الواردات السلع الهندسية والالكترونية ومواد البناء.

وقال إن الزيارات الرسمية بين البلدين على المستوى الرئاسى والتى تأتى على رأسها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لسنغافورة عام 2015، وزيارة الرئيس السنغافورى تونى تان للقاهرة عام 2016 تعكس حرص الحكومتين المصرية والسنغافورية على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، لافتا الى ضرورة تنفيذ توصيات ونتائج هذه الزيارات وتحقيق اقصى استفادة ممكنة منها بما يخدم منظومة العمل المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع كوه بو كون وزير التجارة والصناعة السنغافورى والتى تناولت بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، وقد شارك فى جلسة المباحثات محمد أبو الخير، سفير مصر لدى سنغافورة، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس ياسر المغربى، مستشار الوزير للمشروعات القومية.

ولفت إلى أن المباحثات الحالية مع شركة سنغافورة القابضة لتنفيذ مشروع إنشاء مدينة صناعية بمنطقة كوم أوشيم يعد بداية جيدة لجذب المزيد من الشركات الصناعية السنغافورية للاستثمار فى السوق المصري.

وأشار قابيل إلى أهمية الاستفادة من الاستثمارات الخارجية السنغافورية خاصةً وأن سنغافورة تعد من أهم الدول المستثمرة بالعالم وكذا الاستفادة من التجربة السنغافورية فى مجال جذب الاستثمارات وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة الترانزيت باعتبارها أكبر مركز دولى لتجارة الترانزيت ومحورا لكبرى الشركات العالمية لوصول منتجاتها لمنطقة تجمع الآسيان ، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً التفاوض بين الجانبين المصرى والسنغافورى لافتتاح مكتب لمؤسسة سنغافورة الدولية للمشروعات فى مصر باعتبارها الجهة الحكومية المسؤولة عن تشجيع الاستثمارات السنغافورية بالخارج.

وأكد قابيل على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى إرساء التعاون بين مؤسسة "سبرنج" السنغافورية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تبادل الخبرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر وتنمية المناطق الصناعية التابعة للوزارة، فضلاً عن تعزيز التعاون مع مؤسسة سنغافورة الدولية IE وهى الهيئة الحكومية المنوطة بتعزيز التجارة الخارجية والتى تقع تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة السنغافورية حيث تعمل المؤسسة على زيادة التجارة فى الخدمات والبضائع وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلى، الى جانب تعزيز تنافسية الشركات السنغافورية فى الاسواق العالمية بما تقدمه من برامج الدعم الشاملة، كما تتيح المؤسسة للشركات السنغافورية وسيلة للتواصل مع الأسواق النامية والمتقدمة، من خلال شبكة المراكز التابعة لها فى اكثر من 35 موقع حول العالم.

ومن جانبه أكد كوه بو كون وزير التجارة والصناعة السنغافورى حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع مصر باعتبارها احد اهم الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط، مشيراً الى ان العلاقات الوطيدة التى تربط شعبا البلدين تمثل نقطة ارتكاز لتحقيق طفرة فى مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين

ولفت كون الى ان مباحثاته مع نظيره المصرى ستسهم فى وضع آليات واضحة لمستقبل العلاقات الاقتصادية المشتركة خاصة فى ظل الإمكانات الكبيرة التى تتمتع بها الدولتين.