وزير الداخلية يكافىء 621 من رجال الشرطة لجهودهم فى محاربة الجريمة





كتب محمود عبد الراضى

وجه اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بمكافأة 621 من رجال الشرطة بينهم "284 ضابطا، و273 فردا، و59 مجندا، و5 موظفين مدنين" بالمصالح والإدارات العامة، ومديريات أمن "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الغربية، الشرقية، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، كفرالشيخ، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، أسيوط، المنيا، بنى سويف، سوهاج، قنا، الأقصر"، وقطاع الأمن العام، وقطاع الأمن المركزى، والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والإدارة العامة للمرور".

جاء ذلك لجهودهم وتميزهم فى أداء عملهم، والتى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة، وضبط مرتكبيها، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الانضباط والالتزام والجدية فى الأداء، تقديراً لهم وتحفيزاً لأقرانهم.

يأتى ذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية، والتى كانت ولاتزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.