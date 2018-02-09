وزير التجارة يبحث مع مسؤلى "التنمية السنغافورية" تعزيز التعاون المشترك





كتب – إسلام سعيد

عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لقاءاً موسعاً مع مسئولى هيئة التنمية الاقتصادية السنغافورية برئاسة كوه جين هو الرئيس الاقليمى للهيئة حيث تناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين من خلال التنسيق والتواصل المستمر بين الهيئة السنغافورية والهيئات المماثلة لها فى مصر بما ينعكس ايجاباً على تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وسنغافورة

وقال الوزير، فى بيان اليوم الجمعة، إن مصر قد تبنت برنامجاً طموحاً للاصلاح الاقتصادى وهو الأمر الذى ساهم فى تحقيق مصر لمعدلات نمو ايجابية فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، وهو الأمر الذى اشادت به كافة التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتمانى والبنك الدولى ايضاً.

وأشار قابيل إلى حرص مصر على الاستفادة من تجربة سنغافورة الرائدة فى مجال التنمية الصناعية وترويج الاستثمارات فى الاسواق الخارجية ، لافتا إلى أن هناك فرصا ضخمة امام الشركات السنغافورية للمشاركة فى تطوير منطقة قناة السويس خاصةً فى ظل مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة قناة السويس وشركة "هاى فلاكس" السنغافورية فى أغسطس 2015 بهدف تعزيز التعاون فى مجال إنشاء محطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء

ومن جانبه أوضح كوه جين هو- الرئيس الاقليمى لهيئة التنمية الاقتصادية السنغافورية أن الهيئة تعد احدى الجهات الحكومية العاملة تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة حيث تتولى تنمية القطاعات الصناعية وتوفير خدمات الدعم الفنى لها مثل نقل التكنولوجيا والتدريب والدعم اللوجيستى ، مشيرًا إلى أن الهيئة تركز على عدد من القطاعات الصناعية من اهمها الهندسية والكيماوية والطاقة والاليكترونيات .

وقال، إن الهيئة مسئولة ايضا عن الترويج للاستثمارات السنغافورية فى الأسواق الخارجية وذلك من خلال تسويق منتجات هذه الشركات فى كافة وسائل التسويق والاتصال وعبر وسائل التجارة الاليكترونية ايضا، لافتا الى استعداد الهيئة للتنسيق مع الهيئات المماثلة لها فى مصر لتنمية التعاون المشترك بما ينعكس ايجابا على مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وسنغافورة .

حضر اللقاء محمد أبو الخير، سفير مصر لدى سنغافورة، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس ياسر المغربي مستشار الوزير للمشروعات القومية.